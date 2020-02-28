РФ "просит" Асада взять паузу в боевых действиях, чтобы эвакуировать раненых, - Лавров

28 февраля, 2020, 13:41

Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Россия выступает за урегулирование конфликтов в Сирии и Ливии путем политического диалога, но против "компромиссов с террористами"

Также Лавров сообщил о телефонном разговоре президентов России и Турции в пятницу о ситуации в Идлибе. Об этом глава МИД РФ заявил на совместной пресс-конференции с люксембургским коллегой Жаном Ассельборном, сообщает ТАСС.

"РФ выступает за налаживание инклюзивного диалога между всеми политическими силами соответствующей страны (Сирии или Ливии - ред.) ... И, конечно, мы выступаем за то, чтобы не было никаких компромиссов с террористами, подняли голову после взрыва в 2011 году так называемой арабской весны ", - подчеркнул Лавров.

По его словам, все внешние игроки должны сотрудничать для деэскалации в Сирии на всех этапах, а не "когда гром ударил". Москва подтверждает полную приверженность договоренностям президентов РФ и Турции по Идлиб, добавил министр.

При этом, отметил Лавров, "Москва не может помешать сирийской армии отвечать террористам в Идлибе". Россия попросила Сирию взять паузу в боевых действиях в Идлибе для безопасной эвакуации раненых, добавил Лавров. Он заявил, что события в Идлибе не дают оснований для задействования статьи устава НАТО о совместной обороне. Россия готова работать над обеспечением безопасности турецких военнослужащих в Сирии.

Лавров также сообщил о телефонном разговоре президентов России и Турции в пятницу о ситуации в Идлибе. "Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе главы Турецкой Республики. Разговор был детальной, она была посвящена необходимости сделать все, чтобы выполнить первоначальные договоренности по зоне деэскалации", - подчеркнул глава МИД РФ.

По его словам, Путин и Эрдоган обсудили возможность проведения контактов по Идлиб ближайшее время на том или ином уровне.