РФ "просит" Асада взять паузу в боевых действиях, чтобы эвакуировать раненых, - Лавров
Также Лавров сообщил о телефонном разговоре президентов России и Турции в пятницу о ситуации в Идлибе. Об этом глава МИД РФ заявил на совместной пресс-конференции с люксембургским коллегой Жаном Ассельборном, сообщает ТАСС.
"РФ выступает за налаживание инклюзивного диалога между всеми политическими силами соответствующей страны (Сирии или Ливии - ред.) ... И, конечно, мы выступаем за то, чтобы не было никаких компромиссов с террористами, подняли голову после взрыва в 2011 году так называемой арабской весны ", - подчеркнул Лавров.
По его словам, все внешние игроки должны сотрудничать для деэскалации в Сирии на всех этапах, а не "когда гром ударил". Москва подтверждает полную приверженность договоренностям президентов РФ и Турции по Идлиб, добавил министр.
При этом, отметил Лавров, "Москва не может помешать сирийской армии отвечать террористам в Идлибе". Россия попросила Сирию взять паузу в боевых действиях в Идлибе для безопасной эвакуации раненых, добавил Лавров. Он заявил, что события в Идлибе не дают оснований для задействования статьи устава НАТО о совместной обороне. Россия готова работать над обеспечением безопасности турецких военнослужащих в Сирии.
Лавров также сообщил о телефонном разговоре президентов России и Турции в пятницу о ситуации в Идлибе. "Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе главы Турецкой Республики. Разговор был детальной, она была посвящена необходимости сделать все, чтобы выполнить первоначальные договоренности по зоне деэскалации", - подчеркнул глава МИД РФ.
По его словам, Путин и Эрдоган обсудили возможность проведения контактов по Идлиб ближайшее время на том или ином уровне.
- Напомним, что российская авиация атаковала турецких военных в Сирии, известно о как минимум 34 погибших.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил ВВС Сирии и российские силы, которые их поддерживают , в "неизбирательных авиаударах" в сирийской провинции Идлиб.
- Министерство обороны Турции опубликовало видео массированных ударов в ответ.
- Также стало известно, что Россия отправила к берегам Сирии два фрегата .
- Сообщается, что Турция рассматривает возможность перекрытия протоков Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, а также может отложить развертывание российских систем С-400.
- В Стамбуле генконсульством РФ начался митинг , участники которого, среди прочего, скандировали: "Россия - убийца, Путин - убийца", "Путин заплатит за убийства", "Сирия будет могилой для России".
- Р адник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам внешней политики Месут Хакки пригрозил России "ужасной местью" и "внутренним расчленением".
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