"Следователь, которая так хотела увидеть Порошенко на допросе, срочно отбыла в отпуск", - адвокат Головань

28 февраля, 2020, 19:00

Из-за срочного отпуска на допрос Петра Порошенко в ГБР не явилась следователь по делу пятого президента Украины Петра Порошенко, в отношении которой сторона защиты подала ходатайство о незаконных действиях и отводе

Об этом заявил адвокат Петра Порошенко, сообщает Еспресо.TV.

"Как выяснилось из официального документа, который получила судья Шевченковского районного суда города Киева, сегодня утром следователь Сергеева, которая так хотела увидеть Петра Порошенко у себя на допросе, срочно отбыла в отпуск. Думаю, вопрос о рассмотрении отвода был не последней причиной решения отдохнуть", - сообщил Игорь Головань.

Адвокат Порошенко обвинил следователя в необъективности, предвзятости и нарушении норм уголовного процессуального кодекса.

"Сегодня утром в Шевченковском районном суде Киева мы должны были встретиться со следователем Сергеевой по двум вопросам. На 8:30 рассматривали вопрос "О незаконных действиях следователя Сергеевой". Об отказе в закрытии уголовного производства, того самого, на которое были мы вызваны, - следователь Сергеева не явилась. Они должны рассмотреть наше ходатайство о закрытии уголовного производства снова. Еще один вопрос, который должен был рассматриваться сегодня, - это наше ходатайство "об отводе следователя Сергевой", поскольку мы доказывали, что она является необъективной, нарушает законодательство, предвзята и действует вопреки нормам уголовного процессуального кодекса", - добавил адвокат.