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Espreso.tvОбщество"Польская солидарность с Майданом" в Киеве презентовали книгу о помощи Польши во время Революции Достоинства

"Польская солидарность с Майданом" в Киеве презентовали книгу о помощи Польши во время Революции Достоинства

В четверг, 27 февраля, в Информационно-выставочном центре Музея Майдана презентовали книгу "Польская солидарность с Майданом"

Об этом сообщает издательство "Дух и Литера".

Книга является продолжением изданий: "Майдан. Свидетельство" и "Майдан. Показания. Помощь пострадавшим. Международная солидарность" издательства "Дух и Литера".

"Польская солидарность с Майданом" - книга об отношении Польши и поляков к украинской Революции Достоинства и о помощи, которую оказывали нам соседи.

Леонид Финберг, издатель: "Майдан - это большое событие украинской и, может быть, и мировой истории. Уровень текстов и мыслей которые есть в книге не просто высокий, он показывает людей, он показывает достоинство людей, для которых Украина превыше всего".

Базиль Керский, директор Европейского центра Солидарности: "Шесть лет мы с вами. И верим, что вы защищаете не только вашу демократию, но и нашу европейскую демократию и свободу".

В книге собраны статьи и свидетельства людей разных поколений, политических убеждений и занятий: дипломатов, бизнесменов, журналистов, чиновников, представителей украинских общин в Польше, волонтеров, общественных деятелей и активистов, священников, медиков.

Мирослав Чех, выдающийся интеллектуал, один из авторов книги: "В книге есть прекрасные свидетельства людей, живая атмосфера, взгляд с другой перспективы. Символично, что эта книга завершается текстом Дональда Туска, который сыграл важную роль в организации европейской поддержки для Украины во время Майдана".

Павел Боболович, польский журналист, один из авторов книги: "Три месяца этот дом в профсоюзах был моим домом. Мы здесь практически жили, и выходили с медиа-сообщениями чуть не по несколько раз в день .

Николай Княжицкий народный депутат Украины, участник Революции Достоинства: "В дни Майдана мы переживали разные времена - и тяжелые, и романтические, и трагические. Я помню всех поляков, которые плечо к плечу стояли тогда с нами здесь. Если бы не было этой солидарности, думаю, украинцы гораздо меньше чувствовали бы то единство Европы, к которой они стремились".

Презентация собрала полный зал Информационно-выставочного центра Майдана в "Доме профсоюзов", участие приняли авторы книги Мирослав Чех, Павел Боболович, Марцин Свенцицкий, Дариуш Гурчинский, известные интеллектуалы и участники Революции Достоинства Оля Гнатюк, Александр Сушко, Константин Сигов, Святослав Павлюк и др . Присутствовали активисты Майдана, которые получали помощь от Польши. Видеовыступления записали Базиль Керский, Иза Хруслинская, Николай Княжицкий, Кшиштоф Становский, Татьяна Ермак.

Модерировали мероприятие Леонид Финберг и Ярина Ясиневич.

Над книгой работали: Леонид Финберг (руководитель проекта), Ирина Берлянд (главный редактор), Мария Ясинская (подготовка материалов), Елена Андреева (координатор проекта). Издатели Константин Сигов и Леонид Финберг.

Организаторами презентации стали издательство "Дух и Литера", Национальный университет "Киево-Могилянская академия", Центр исследований истории и культуры восточноевропейского еврейства, Центр европейских гуманитарных исследований. Издание стало возможным при поддержке Международного фонда "Возрождение".

Партнеры мероприятия - Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей революции достоинства, телеканал Еспресо.

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