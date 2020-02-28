"Мир спасет любовь": в Новые Санжары эвакуированным из Китая передали презервативы
28 февраля, 2020, 13:41
103 эвакуированным из Китая гражданам, находящимся на обсервации в санатории в Новых Санжарах, передали презервативы
Об этом сообщил один из эвакуированных - журналист Александр Махов на странице в Facebook.
"Полтавский центр ВИЧ-СПИДа передал нам партию презервативов. Спасибо! У нас здесь 103 человека закрыты в одном здании. Чуть меньше половины женщин. Сами понимаете. Все должны быть здоровыми и защищенными. От любых вирусов. Этот мир спасет любовь", - написал Махов.
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