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Espreso.tvОбщество"Мир спасет любовь": в Новые Санжары эвакуированным из Китая передали презервативы

"Мир спасет любовь": в Новые Санжары эвакуированным из Китая передали презервативы


фото: reuters
103 эвакуированным из Китая гражданам, находящимся на обсервации в санатории в Новых Санжарах, передали презервативы

Об этом сообщил один из эвакуированных - журналист Александр Махов на странице в Facebook.

"Полтавский центр ВИЧ-СПИДа передал нам партию презервативов. Спасибо! У нас здесь 103 человека закрыты в одном здании. Чуть меньше половины женщин. Сами понимаете. Все должны быть здоровыми и защищенными. От любых вирусов. Этот мир спасет любовь", - написал Махов.

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