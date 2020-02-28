"Мир спасет любовь": в Новые Санжары эвакуированным из Китая передали презервативы

Об этом сообщил один из эвакуированных - журналист Александр Махов на странице в Facebook.

"Полтавский центр ВИЧ-СПИДа передал нам партию презервативов. Спасибо! У нас здесь 103 человека закрыты в одном здании. Чуть меньше половины женщин. Сами понимаете. Все должны быть здоровыми и защищенными. От любых вирусов. Этот мир спасет любовь", - написал Махов.