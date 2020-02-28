Производитель пива Corona готовится к крупнейшему за 10 лет падению прибыли: из-за коронавируса

28 февраля, 2020, 16:16

Пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev NV AB InBev прогнозирует наибольшее падение квартальной прибыли за как минимум десятилетие в первом квартале 2020 года

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Это связано с эпидемией коронавируса, которая привела к резкому снижению спроса в Китае.

"По нашим оценкам, за первые два месяца 2020 года вспышка привел к потере выручки в размере около $285 млн и потери EBITDA в размере около $170 млн в Китае", - сообщили в компании.

В AB InBev ожидают, что в первом квартале 2020 EBITDA снизится примерно на 10% из-за эпидемии коронавируса.