Противодействие коронавирусу: в Киеве определили семь баз для госпитализации пациентов
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
"В столице определены семь баз для размещения лиц, в которых могут обнаружить коронавирус. Три из них для взрослых, три - для детей и специальная база для беременных. Это отделение в Александровской больнице, Киевской городской больнице №4, Киевской городской больнице №9, городских детских клинических больницах №1 и №2, детской инфекционной больнице, Киевском центре репродуктивной и перинатальной медицины. Все эти учреждения имеют необходимый запас средств индивидуальной защиты, расходных материалов, дезинфицирующих средств, необходимых для оказания медицинской помощи ", - сообщил Кличко.
По словам городского головы, сейчас идут обучение персонала, а в случае обострения эпидемической ситуации для госпитализации больных определили дополнительные медучреждения.
"В случае обострения эпидемической ситуации мы определили дополнительные учреждения здравоохранения, где отдельно стоящие корпуса. В случае необходимости они будут перепрофилированы для госпитализации пациентов - это 185 коек. Также предусмотрено еще 100 коек для изоляции людей с подозрением на заболевание", - сказал он.
- Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что, вероятно , в Украине все же зарегистрируют единичные случаи коронавируса
- Украинцев, которые находятся на карантине в японских заведениях или на борту Diamond Princess, планируют эвакуировать в Украину , но подтверждение на эвакуацию пока не получено.
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