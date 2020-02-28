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Espreso.tvОбществоПорносайт предоставил бесплатный премиум-доступ к контенту в зараженных коронавируса регионах мира

Порносайт предоставил бесплатный премиум-доступ к контенту в зараженных коронавируса регионах мира

Сайт xHamster призвал пользователей не выходить из дома в зараженных коронавируса регионах и предоставил жителям этих районов бесплатный премиум-доступ до конца марта

Об этом сообщает НВ .

Доступ к бесплатному порно получили жители Ломбардии, Венето, Тегерана, Канарских островов, Тэгу в Южной Корее и Уханя в Китае.

"Если вы находитесь в зоне риска COVID-19 (коронавирус), пожалуйста, оставайтесь дома. Мы предлагаем бесплатный доступ к xHamster Premium для соответствующих регионов", - говорится в сообщении на сайте.

Вице-президент xHamster Алекс Хоукинс отметил, что самый простой способ избежать распространения вируса - это избежать прямого контакта с другими людьми и здесь порно может помочь.
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