Под Черниговом на военном полигоне горели палатки, есть пострадавшие
28 февраля, 2020, 15:52
В Черниговской области на территории военного полигона горели палатки, в результате инцидента пострадали три человека
Об этом сообщил департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
В районе поселка Гончаровское Черниговского района на территории 242-го общевойскового полигона ночью произошел пожар в двух военных палатках. Палатки сгорели, причина и ущерб устанавливаются.
"В результате пожара три человека получили ожоги верхних конечностей. К тушению пожара подразделения ГСЧС не привлекались", - говорится в сообщении.
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