Под Черниговом на военном полигоне горели палатки, есть пострадавшие

28 февраля, 2020, 15:52

В Черниговской области на территории военного полигона горели палатки, в результате инцидента пострадали три человека

Об этом сообщил департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

В районе поселка Гончаровское Черниговского района на территории 242-го общевойскового полигона ночью произошел пожар в двух военных палатках. Палатки сгорели, причина и ущерб устанавливаются.

"В результате пожара три человека получили ожоги верхних конечностей. К тушению пожара подразделения ГСЧС не привлекались", - говорится в сообщении.