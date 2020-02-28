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Espreso.tvОбществоПод Черниговом на военном полигоне горели палатки, есть пострадавшие

Под Черниговом на военном полигоне горели палатки, есть пострадавшие


фото: cheline
В Черниговской области на территории военного полигона горели палатки, в результате инцидента пострадали три человека

Об этом сообщил департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

В районе поселка Гончаровское Черниговского района на территории 242-го общевойскового полигона ночью произошел пожар в двух военных палатках. Палатки сгорели, причина и ущерб устанавливаются.

"В результате пожара три человека получили ожоги верхних конечностей. К тушению пожара подразделения ГСЧС не привлекались", - говорится в сообщении.

 

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