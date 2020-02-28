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Espreso.tvОбществоПассажирку, которая принимала много лекарств в самолете, госпитализировали в Киеве

Пассажирку, которая принимала много лекарств в самолете, госпитализировали в Киеве


фото: reuters
Экипаж самолета доложил аэропорту о чрезмерном употребление лекарств одним из пассажиров, после чего по прилету ее допросили и госпитализировали в Киеве

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге по ситуации с противодействием распространения коронавируса, передает Еспресо.TV .

"Вчера у нас был случай, когда во время перелета из одной из стран пассажир принимал довольно большое количество лекарств, на что обратили внимание бортпроводники. Они об этом указали в своей медицинской декларации. Медицинская декларация - это документ, который подается экипажем самолета к осуществлению посадки . Сообщение получили в аэропорту, передали его работникам санитарно-карантинного подразделения, и данную пассажирку обследовали, провели температурный скрининг, отвели в изолятор, спросили, почему она принимала лечение, какие у нее симптомы были и после этого ее скорой медицинской помощью госпитализировали в одно из заведений города Киева ", - рассказал заместитель министра

Ляшко заверил, что система работает комплексно и направлена на реагирование и предупреждение заноса случаев коронавирусной инфекции в Украине.

 

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