Пассажирку, которая принимала много лекарств в самолете, госпитализировали в Киеве

28 февраля, 2020, 12:38

Экипаж самолета доложил аэропорту о чрезмерном употребление лекарств одним из пассажиров, после чего по прилету ее допросили и госпитализировали в Киеве

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге по ситуации с противодействием распространения коронавируса, передает Еспресо.TV .

"Вчера у нас был случай, когда во время перелета из одной из стран пассажир принимал довольно большое количество лекарств, на что обратили внимание бортпроводники. Они об этом указали в своей медицинской декларации. Медицинская декларация - это документ, который подается экипажем самолета к осуществлению посадки . Сообщение получили в аэропорту, передали его работникам санитарно-карантинного подразделения, и данную пассажирку обследовали, провели температурный скрининг, отвели в изолятор, спросили, почему она принимала лечение, какие у нее симптомы были и после этого ее скорой медицинской помощью госпитализировали в одно из заведений города Киева ", - рассказал заместитель министра

Ляшко заверил, что система работает комплексно и направлена на реагирование и предупреждение заноса случаев коронавирусной инфекции в Украине.