Охрана депутата- "слуги" Дубинского повредила ногу ветерану АТО
Об этом рассказал сам участник войны, видео с которым опубликовано в Twitter.
"Охрана Дубинского так охраняла слугу народа от самого народа, нанесла физического вреда участнику войны с Россией", - говорится в заметке.
Сам ветеран объяснил, что хотел спросить, почему депутат не служил в армии. "Потому что он с *** ло. Он черт", - предположил участник войны.
Относительно своего состояния ветеран ответил, что у него болит нога. По его словам, скорее всего, его оттолкнула охрана Дубинского.
"Скорая" предоставила ветерану первую медицинскую помощь.
"Вопросов к Дубинского больше, чем ответов. Самое главное -" Какого именно народу он слуга? ", - прокомментировал автор видео Андрей Луганский.
Охрана Дубинского так охраняла слугу народа от самого народа, что нанесла физический ущерб участнику войны с Россией.- Aндрей Луганский (@LugaBeg) February 28, 2020
Скорая оказывает первую помощь.
Вопросов к Дубинский больше чем ответов.
Самый главный: -
«КАКОГО ИМЕННО НАРОДА ОН раба?» pic.twitter.com/nzUNvte46L
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