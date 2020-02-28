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Espreso.tvОбществоОхрана депутата- "слуги" Дубинского повредила ногу ветерану АТО

Охрана депутата- "слуги" Дубинского повредила ногу ветерану АТО

Участник войны с РФ хотел задать вопрос нардепу "Слуг" Александру Дубинскому, но получил травму ноги от охраны

Об этом рассказал сам участник войны, видео с которым опубликовано в Twitter.

"Охрана Дубинского так охраняла слугу народа от самого народа, нанесла физического вреда участнику войны с Россией", - говорится в заметке.

Сам ветеран объяснил, что хотел спросить, почему депутат не служил в армии. "Потому что он с *** ло. Он черт", - предположил участник войны.

Относительно своего состояния ветеран ответил, что у него болит нога. По его словам, скорее всего, его оттолкнула охрана Дубинского.

"Скорая" предоставила ветерану первую медицинскую помощь.

"Вопросов к Дубинского больше, чем ответов. Самое главное -" Какого именно народу он слуга? ", - прокомментировал автор видео Андрей Луганский.

 

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