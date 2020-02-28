Официальный курс: гривна укрепляетсяя относительно доллара, но стремительно теряет относительно евро
28 февраля, 2020, 09:25
Национальный банк Украины ужесточил официальный курс гривны относительно доллара на 9 копеек, но относительно евро национальная валюта за сутки потеряла 13 копеек
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом на 28 февраля официальный курс доллара установлен на уровне 24,56 гривны за доллар. Днем ранее курс был 24,65 грн задолар.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,93 (на 27 февраля курс был 26,80 гривны). Еще сутки перед тем курс евро был 26,60 грн.
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Напомним, на 26 февраля Нацбанк ослабил курс гривны к доллару на 3 копейки, а в день перед тем национальная валюта потеряла еще 5 копеек.
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