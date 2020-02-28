Над Хорватией взорвался метеорит

28 февраля, 2020, 18:34

В пятницу утром жители Хорватии услышали громкий взрыв и увидели яркую вспышку в небе - оказалось, над страной пролетел метеорит

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на сообщение Хорватской астрономической федерации.

"Этим утром около 10:30 - 10:31 над Хорватией взорвался болид, метеорит большой яркости", - говорится в сообщении. Сгорание зафиксировала камера видеорегистратора.

После яркой вспышки раздался громкий звук, который был слышен в Загребе около 10:34. Взрыв длился несколько секунд, в некоторых местах в это время дрожали окна.

Считается, что болид сгорел на высоте более 30 километров над поверхностью Земли. Это явление было видно на большей части территории Хорватии, а также в Италии. В итальянском городке Фано удалось записать видео сгорания:

Предполагается, что метеорит упал над северной Хорватией, однако для точного определения необходимы данные сейсмологических станций Хорватии и Словении и дополнительные записи с камер наблюдения.

Возможно, части болида упали на землю, но их точное местоположение неизвестно.