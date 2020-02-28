 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНад Хорватией взорвался метеорит

Над Хорватией взорвался метеорит

В пятницу утром жители Хорватии услышали громкий взрыв и увидели яркую вспышку в небе - оказалось, над страной пролетел метеорит

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на сообщение Хорватской астрономической федерации.

"Этим утром около 10:30 - 10:31 над Хорватией взорвался болид, метеорит большой яркости", - говорится в сообщении. Сгорание зафиксировала камера видеорегистратора.

После яркой вспышки раздался громкий звук, который был слышен в Загребе около 10:34. Взрыв длился несколько секунд, в некоторых местах в это время дрожали окна.

Считается, что болид сгорел на высоте более 30 километров над поверхностью Земли. Это явление было видно на большей части территории Хорватии, а также в Италии. В итальянском городке Фано удалось записать видео сгорания:

Предполагается, что метеорит упал над северной Хорватией, однако для точного определения необходимы данные сейсмологических станций Хорватии и Словении и дополнительные записи с камер наблюдения.

Возможно, части болида упали на землю, но их точное местоположение неизвестно.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 февраля, 2020 пятница

больше новостей

28 февраля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать