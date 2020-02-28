На Донбассе один украинский военный получил ранение

28 февраля, 2020, 19:56

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также была отмечена работа снайперской пары.

Два обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": рядом с Водяным - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Пищевикиа - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрелыа наших позиций: неподалеку Новотошковского - из крупнокалиберных пулеметов, также по нашим позициям велся снайперский огонь; в районе населенного пункта Орехово - из 120-мм миномета враг выпустил 6 мин.

Сегодня, 28 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.