Может стать крупнейшим падением с 2008 года: фондовые биржи мира стремительно обваливаются из-за коронавируса

28 февраля, 2020, 09:58

28 февраля американские фондовые биржи закрылись падением индексов на 3-4%. Это продолжается уже шестой день подряд

Об этом сообщает CNN .

В случае продолжения этой тенденции три основные фондовые индексы США могут пережить худший неделю с осени 2008 года, когда мир охватил финансовый кризис, отмечают аналитики издания.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в четверг упал на 1190,95 пункта (4,4%) и составил 25 766,64 пункта. В его истории это наибольшее падение за один день.

Индекс S & P 500 снизился на 4,4%. С прошлой пятницы он упал более чем на 10%. Это худший для индекса неделю с 2008 года, когда начался мировой финансовый кризис. Индекс Nasdaq Composite Index снизился на 4,6%. Для него это самая низкая оценка почти за три месяца и самое сильное падение за более чем восемь лет.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на пять базисных пунктов до 1,28%, что стало самым низким показателем в истории этих бумаг.

Европейские рынки акций в четверг также продолжали падать из-за новостей о распространении коронавируса за пределами Китая. Индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 3,75% - до 389,45 пункта. Немецкий DAX потерял 3,19%, французский CAC 40 - 3,32%, британский FTSE 100 - 3,5%. Испанский индикатор IBEX 35 и итальянский FTSE MIB снизились на 3,55% и на 2,66% соответственно.