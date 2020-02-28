Москва утверждает, что Анкара не передавала России информацию о дислокации турецких войск в Идлибе, - росСМИ
28 февраля, 2020, 16:51
Совбез РФ настаивает на том, что турецкая сторона не информировала россиян о дислокации своих военных в Идлибе
Об этом написал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Twitter.
"Совет безопасности России: Случаи гибели турецких военных в Идлибе произошли в местах наступательных операций террористов. О наличии турецких военных там турецкая сторона, несмотря на неоднократные наши запросы, не сообщала", - написал Смирнов.
Совет безопасности России: Случаи гибели турецких военных в Идлиб произошедшего в местах наступательных операций террористов. В наличии турецких военных там турецкая сторона, несмотря на неоднократны наши запросы, а не сообщала pic.twitter.com/75fhGCMnN5- Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) February 28, 2020
Ранее Минобороны Турции сообщило, что Анкара заранее указала места дислокации частей ВС Турции.
- Напомним, что российская авиация атаковала турецких военных в Сирии, известно о как минимум 34 погибших.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил ВВС Сирии и российские силы, которые их поддерживают, в "неизбирательных авиаударах" в сирийской провинции Идлиб.
- Министерство обороны Турции опубликовало видео массированных ударов в ответ.
- Также стало известно, что Россия отправила к берегам Сирии два фрегата.
- Сообщается, что Турция рассматривает возможность перекрытия протоков Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, а также может отложить развертывание российских систем С-400.
- В Стамбуле генконсульством РФ начался митинг, участники которого, среди прочего, скандировали: "Россия - убийца, Путин - убийца", "Путин заплатит за убийства", "Сирия будет могилой для России".
- Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам внешней политики Месут Хакки пригрозил России "ужасной местью" и "внтутренним расчленением".
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