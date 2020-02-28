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Espreso.tvОбществоМосква утверждает, что Анкара не передавала России информацию о дислокации турецких войск в Идлибе, - росСМИ

Москва утверждает, что Анкара не передавала России информацию о дислокации турецких войск в Идлибе, - росСМИ


фото: reuters
Совбез РФ настаивает на том, что турецкая сторона не информировала россиян о дислокации своих военных в Идлибе

Об этом написал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Twitter.

"Совет безопасности России: Случаи гибели турецких военных в Идлибе произошли в местах наступательных операций террористов. О наличии турецких военных там турецкая сторона, несмотря на неоднократные наши запросы, не сообщала", - написал Смирнов.

Ранее Минобороны Турции сообщило, что Анкара заранее указала места дислокации частей ВС Турции.

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