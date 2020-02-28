Маркарова в Facebook разгромила идею Милованова о выделении из госбюджета 90 млрд грн для поддержки бизнеса

28 февраля, 2020, 10:33

Министр финансов Оксана Маркарова раскритиковала идею Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства выделить более 90 млрд грн гривен в течение следующих трех лет на государственную поддержку экономики

Об этом она написала в комментарии под соответствующим предложением министра развития экономики Тимофея Милованова в Facebook.

"Если есть лишние 90 млрд, то лучше снизить налоги для всего бизнеса, а не перенаправлять средства налогоплательщиков на некоторых избранных", - заявила Министерка.

По ее словам, бизнеса пока нужны равные условия и верховенство права. Увеличение же расходов бюджета на поддержку отдельных категорий бизнеса в Минфине считают ошибкой.