Маркарова в Facebook разгромила идею Милованова о выделении из госбюджета 90 млрд грн для поддержки бизнеса
28 февраля, 2020, 10:33
Министр финансов Оксана Маркарова раскритиковала идею Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства выделить более 90 млрд грн гривен в течение следующих трех лет на государственную поддержку экономики
Об этом она написала в комментарии под соответствующим предложением министра развития экономики Тимофея Милованова в Facebook.
"Если есть лишние 90 млрд, то лучше снизить налоги для всего бизнеса, а не перенаправлять средства налогоплательщиков на некоторых избранных", - заявила Министерка.
По ее словам, бизнеса пока нужны равные условия и верховенство права. Увеличение же расходов бюджета на поддержку отдельных категорий бизнеса в Минфине считают ошибкой.
- Напомним, предложение о выделении 90 млрд грн была опубликована Минэкономики 27 февраля. Это предложение ведомство стремится включить в бюджет на следующие 3 года - 2021-2023 годы. В то же время этот бюджет еще должны согласовать в правительстве и парламенте.
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