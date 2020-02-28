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Espreso.tvОбществоМаркарова в Facebook разгромила идею Милованова о выделении из госбюджета 90 млрд грн для поддержки бизнеса

Маркарова в Facebook разгромила идею Милованова о выделении из госбюджета 90 млрд грн для поддержки бизнеса

Министр финансов Оксана Маркарова раскритиковала идею Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства выделить более 90 млрд грн гривен в течение следующих трех лет на государственную поддержку экономики

Об этом она написала в комментарии под соответствующим предложением министра развития экономики Тимофея Милованова в Facebook.

"Если есть лишние 90 млрд, то лучше снизить налоги для всего бизнеса, а не перенаправлять средства налогоплательщиков на некоторых избранных", - заявила Министерка.

По ее словам, бизнеса пока нужны равные условия и верховенство права. Увеличение же расходов бюджета на поддержку отдельных категорий бизнеса в Минфине считают ошибкой.

  • Напомним, предложение о выделении 90 млрд грн была опубликована Минэкономики 27 февраля. Это предложение ведомство стремится включить в бюджет на следующие 3 года - 2021-2023 годы. В то же время этот бюджет еще должны согласовать в правительстве и парламенте.

 

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