Литературная премия им. Екатерины Мандрик-Куйбиды: объявлен конкурс

Об этом сообщает " Буквоед ".

"Творческие доработки на соискание премии подают члены Национального союза писателей Украины, областные организации национальных творческих союзов, литературно-художественные объединения, общества, фонды и общественные организации культурно-художественного направления с указанием краткой характеристики произведения и его автора, а также критических рецензий, отзывов и т.д. о произведении с представлением трех экземпляров сборника стихов ", - говорится в сообщении.

В этом году партнерами конкурса являются: Львовский областной совет, Львовская облгосадминистрация и издательство "Коло".

К рассмотрению будут приниматься сборники стихов на украинском языке, опубликованные в течение последних трех лет. Также произведения, которые уже были отмечены другими литературными премиями.

Подчеркиваем, что конкурс имеет Всеукраинский статус, поэтому соискатели премий не ограничены проживанием на территории Львовской области.

Присуждение премии предполагается не только трем авторам победителям, но и лучшем в номинации "Молодая надежда" с юной литературной когорты.

Вручение премии и презентация четвертого тома Антологии патриотической поэзии под названием "Просветленные голоса" пройдет во Львове в последнюю неделю мая, о чем будет сообщено дополнительно.

Материалы (сборники стихов) на соискание премии подаются претендентом или уполномоченным им лицом не позднее 15 апреля текущего года в Львовскую областную организацию НСПУ по адресу: 79006, г.. Львов-центр, улица Крушельницкой, 17 или "Новой почтой", отделение № 14 с пометкой: "На конкурс патриотической поэзии". Контактный телефон: 067-713-68-74.