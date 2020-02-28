Киевсовет разрешил бесплатно перевозить музыкальные инструменты

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"После принятия новых Правил пользования метрополитеном в депутатский корпус обращаются преподаватели, студенты, музыканты по оплате за перевозку музыкальных инструментов. Для них это не просто личная вещь, а неотъемлемая часть преподавательской практики и профессиональной деятельности. Дополнительные ежедневные расходы на перевозку музыкального инструмента в метро - это определенное финансовое бремя. Сегодняшним нашим решением мы исправили этот пробел ", - отметила соавтор соответствующего решения, депутат Киевсовета Виктория Муха.

Решение поддержали 62 депутата.

Напомним, в ноябре 2019 Киевский городской совет утвердил новые Правила пользования Киевским метрополитеном.

В то же время, согласно Правилам, запрещается перевозка: вещей, габаритные размеры которых по сумме трех измерений (длина, ширина, высота) превышают 200 сантиметров; контейнеров и клеток, габаритные размеры которых по сумме трех измерений (длина, ширина, высота) превышают 120 сантиметров; рулонов диаметром более 15 сантиметров и длиной более 170 сантиметров; длинномерных предметов (в том числе деревьев, растений, садового инвентаря, рыболовных снастей и т.д.) более 220 сантиметров.