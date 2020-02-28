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Espreso.tvОбществоКоронавирус появился в Нигерии

Коронавирус появился в Нигерии


фото: reuters
Итальянец успел пробыть в стране 48 часов, прежде чем у него обнаружили коронавирус

Об этом сообщают Reuters.

МЗ Нигерии 28 февраля сообщил, что заболел итальянец, который 25 февраля вернулся из Милана  в Лагос.

Сообщается, что состояние мужчины стабильное, он находится в инфекционной больнице.

Дело побудило власти самой густонаселенной страны Африки попробовать "встречать и осматривать" всех, кто прибыл тем же рейсом, что и итальянец, и определить места, которые он посетил, прежде чем попасть в больницу.

"Мы начали работать над установлением всех контактов этого человека с момента въезда в Нигерию, а также тех, кто был с ним в самолете", - заявил министр здравоохранения ОСАГО Еханире журналистам в пятницу в столице Нигерии, Абудже.

Итальянец прибыл 24 февраля рейсом Turkish Airlines, у которого была стыковка в Стамбуле. Об этом на пресс-конференции заявил государственный комиссар по вопросам здравоохранения Лагос, профессор Акин Абайоми.

Переночевав в гостинице возле аэропорта, он 25 февраля отправился к месту работы в соседнем штате Огун и пробыл там до 26 февраля, когда у него развилась лихорадка и боли в теле, заявил Абайоми.

Тогда медики связались с органами биозащиты, которые перевели его в заведение с высоким уровнем безопасности в Яби, штат Лагос.

"Врачи в этом заведении были достаточно проницательны, чтобы держать его в течение ночи в изолированной среде", - сказал Абайоми.

Ранее были зарегистрированы также два случая заражения коронавирусом в Северной Африке - в Египте и Алжире.

Эксперты в области здравоохранения выразили обеспокоенность стран Африки, многие из которых имеют тесные экономические связи с Китаем, где началась вспышка.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что системы здравоохранения Африки плохо оснащены для реагирования на вспышку, если инфекции попадают на континент в большом количестве.

 

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