Коронавирус: первое заражение подтвердили в Исландии

28 февраля, 2020, 17:51

В Исландии подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19

Об этом сообщает НВ со ссылкой Fréttablaðið.

Коронавирусную инфекцию обнаружили у мужчины около 50 лет, который недавно прибыл из Италии.

Его изолировали в спецбокс в университетской больнице Исландии.

Состояние больного стабильное. У него наблюдаются типичные симптомы COVID-19 - кашель, лихорадка и боль в костях.

Эпидемия коронавируса COVID-19, вспыхнувшая в Китае в конце 2019 года, охватила уже почти 60 стран мира. Эпицентром распространения заболевания в Европе стала Италия. Общее количество случаев заражения - 83500, в том числе у пяти граждан Украины. Жертвами коронавируса стали 2858 человек.