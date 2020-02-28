Канада планирует прекратить расходы на охрану принца Гарри и Меган Маркл

В течение нескольких месяцев они покрывали эти немалые расходы, однако уже весной 2020 года принц Гарри и Меган Маркл должны самостоятельно решать этот вопрос.

Однако принц Гарри и Меган Маркл потеряют дополнительную охрану, когда официально перестанут быть старшими членами королевской семьи. Кроме этого, герцоги Сассекские прекратят быть лицами, которые пользуются международной защитой в любой стране мира.