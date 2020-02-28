 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКанада планирует прекратить расходы на охрану принца Гарри и Меган Маркл

Канада планирует прекратить расходы на охрану принца Гарри и Меган Маркл


фото: reuters
Канадское правительство планирует прекратить расходы на охрану герцогов Сассекских

Об этом сообщил министр общественной безопасности Билл Блэр в общении с журналистами CBC News .

"Правительство Канады намерено прекратить предоставление этой пары супругов" на ближайшие недели ". Герцог и герцогиня Сассекском, которые решили частично переехать в Канаду, поставили наше правительство перед уникальным и беспрецедентным набором обстоятельств. Королевская канадская конная полиция с самого начала сотрудничала с официальными лицами в Великобритании по вопросам безопасности. Поскольку герцог и герцогиня в настоящее время признаны лицами, которые пользуются международной защитой, Канада обязана оказывать помощь в обеспечении их безопасности по мере необходимости ", - рассказал Блэр.

В течение нескольких месяцев они покрывали эти немалые расходы, однако уже весной 2020 года принц Гарри и Меган Маркл должны самостоятельно решать этот вопрос.

Однако принц Гарри и Меган Маркл потеряют дополнительную охрану, когда официально перестанут быть старшими членами королевской семьи. Кроме этого, герцоги Сассекские прекратят быть лицами, которые пользуются международной защитой в любой стране мира.

Напомним, после составления королевских обязанностей герцоги Сассекские с маленьким сыном Арчи Гаррисоном проживают в канадском Ванкувере. Супруги поселились в арендованном поместье, стоимость которого составляет несколько миллионов долларов. Роскошные апартаменты охраняют не только стражи порядка из Скотленд-Ярда, но и представители Канадской службы общественной безопасности.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 февраля, 2020 пятница

больше новостей

28 февраля, 2020 пятница

27 февраля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать