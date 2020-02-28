Канада планирует прекратить расходы на охрану принца Гарри и Меган Маркл
Об этом сообщил министр общественной безопасности Билл Блэр в общении с журналистами CBC News .
В течение нескольких месяцев они покрывали эти немалые расходы, однако уже весной 2020 года принц Гарри и Меган Маркл должны самостоятельно решать этот вопрос.
Однако принц Гарри и Меган Маркл потеряют дополнительную охрану, когда официально перестанут быть старшими членами королевской семьи. Кроме этого, герцоги Сассекские прекратят быть лицами, которые пользуются международной защитой в любой стране мира.
Напомним, после составления королевских обязанностей герцоги Сассекские с маленьким сыном Арчи Гаррисоном проживают в канадском Ванкувере. Супруги поселились в арендованном поместье, стоимость которого составляет несколько миллионов долларов. Роскошные апартаменты охраняют не только стражи порядка из Скотленд-Ярда, но и представители Канадской службы общественной безопасности.
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