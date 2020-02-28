Кабмин разрешил закупить средства против коронавируса за остаток средств, предусмотренных для онкобольных

Об этом говорится в постановлении Кабмина №129 от 19 февраля.

"Разрешить Министерству здравоохранения с привлечением специализированной организации Crown Agents, которая осуществляет закупки, осуществить закупку медицинских изделий для предотвращения заноса и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом Covid-19, за счет остатков средств, предусмотренных на приобретение химиотерапевтических препаратов , радиофармпрепаратов и препаратов сопровождения для лечения онкологических больных, образовавшихся на счетах специализированной организации Crown Agents, которая осуществляла закупки по направлениям использования бюджетных средств по программе "Обеспечение медицинских мероприятий отдельных государственных программ и комплексных мероприятий программного характера на сумму, не превышающую эквивалент 67072,19 тыс. грн остатков средств, образовавшихся в 2019 году, путем заключения соглашений (договоров) с указанной специализированной организацией. ", - говорится в постановлении.

Министерству здравоохранения поручено рассчитать потребность в медицинских изделиях для предотвращения на национальном уровне заноса и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом Covid-19.