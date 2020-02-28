Фонд Сороса обвинил ZIK во лжи, манипуляциях и языке вражды

28 февраля, 2020, 18:11

Международный фонд "Возрождение", основанный американским бизнесменом Джорджем Соросом, возмущен телемарафоном "Пахнет Соросом" на канале ZIK

Об этом сообщает сайт фонда.

"Телеканал ZIK утверждает, что "Джордж Сорос решил присвоить... целые страны" и "особенно успешно он зашел в Украину". Мы считаем, что содержание телемарафона перенасыщено неправдивой информацией, манипуляциями и языком вражды. Под видом фактов зрителям предлагают пропагандистские нарративы, которые ранее использовались в авторитарных странах и были многократно опровергнуты. Часто эти нарративы являются взаимоисключающими", - говорится в заявлении фонда.

По подсчетам "Возрождения", это уже пятый случай появления на ZIK дискредитационных материалов против Фонда и Сороса.

"Международный фонд "Возрождение"уважает свободу слова и в течение последних 30 лет остается одним из двигателей ее развития и защиты в Украине. Однако мы убеждены, что между свободой медиа и сознательным манипулированием, распространением дезинформации и языка вражды есть существенная разница, которую демократическое общество не должно игнорировать", - говорится в заявлении.

ZIK входит в медиахолдинг "Новости" депутата Верховной Рады Тараса Козака, близкого к куму Путина Виктору Медведчуку.