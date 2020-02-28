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Espreso.tvОбществоФонд Сороса обвинил ZIK во лжи, манипуляциях и языке вражды

Фонд Сороса обвинил ZIK во лжи, манипуляциях и языке вражды

Международный фонд "Возрождение", основанный американским бизнесменом Джорджем Соросом, возмущен телемарафоном "Пахнет Соросом" на канале ZIK

Об этом сообщает сайт фонда.

"Телеканал ZIK утверждает, что "Джордж Сорос решил присвоить... целые страны" и "особенно успешно он зашел в Украину". Мы считаем, что содержание телемарафона перенасыщено неправдивой информацией, манипуляциями и языком вражды. Под видом фактов зрителям предлагают пропагандистские нарративы, которые ранее использовались в авторитарных странах и были многократно опровергнуты. Часто эти нарративы являются взаимоисключающими", - говорится в заявлении фонда.

По подсчетам "Возрождения", это уже пятый случай появления на ZIK дискредитационных материалов против Фонда и Сороса.

"Международный фонд "Возрождение"уважает свободу слова и в течение последних 30 лет остается одним из двигателей ее развития и защиты в Украине. Однако мы убеждены, что между свободой медиа и сознательным манипулированием, распространением дезинформации и языка вражды есть существенная разница, которую демократическое общество не должно игнорировать", - говорится в заявлении.

ZIK входит в медиахолдинг "Новости" депутата Верховной Рады Тараса Козака, близкого к куму Путина Виктору Медведчуку.

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