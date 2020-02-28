Евросоюз призвал страны-члены ОБСЕ не признавать российские "паспорта", выданные в оккупированном Крыму
Об этом говорится в заявлении Евросоюза, произнесенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Укринформ.
"Мы обеспокоены политикой введения гражданства Россией на оккупированном полуострове, а также незаконной экспроприацией местных украинских активов. ЕС напоминает свою позицию относительно непризнания российских паспортов, выданных жителям оккупированного полуострова после его аннексии, и призывает другие государства-участники действовать аналогичным образом", - отмечается в документе.
Кроме того, в ЕС добавили, что так называемые выборы в АР Крым и Севастополе, которые в последний раз состоялись 8 сентября 2019 года, "были еще одним нарушением суверенитета Украины".
"С марта 2014 года Евросоюз ввел ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя и умышленную дестабилизацию Россией Украины. Мы напоминаем о нашей непоколебимой поддержке суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ и призываем Россию действовать так же", - отмечается в заявлении ЕС.
- Евросоюз заявил, что не признает выданные Россией на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области "паспорта", и призвал к такой же позиции страны-члены ОБСЕ.
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