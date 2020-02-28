Долги наслення за коммунальные услуги превысили 60 млрд грн
Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, передает ЭП.
По данным Госстата, с начала 2020 года с населением заключено 4,9 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилищно-коммунальные услуги на общую сумму 38,6 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 37,4 млн грн.
В целом в январе украинцы уплатили за жилкомуслуги 19,5 млрд грн, что составило 83,1% начисленной за этот месяц суммы. За поставку электроэнергии уплачено 5,5 млрд грн.
Наиболее высокий уровень оплаты жилкомуслуг в январе 2020 зафиксирован в Киевской (101,9% суммы начислений), Тернопольской (94,6%) и Сумской (92,5%) областях.
Самый низкий уровень оплаты - в Донецкой, Луганской, Одесской и Черкасской областях (73-78% суммы начислений).
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