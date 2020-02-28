Чорновол: "Я - подарок Путину, который хочет сделать Зеленский"

28 февраля, 2020, 21:09

Народный депутат Украины VIII созыва Татьяна Чорновол заявила, что украинская власть имеет целью продемонстрировать президенту РФ Владимиру Путину преследования активистов Революции Достоинства

Об этом Чорновил рассказала в эфире программы "Красная линия с Сергеем Высоцким" на телеканале Еспресо.TV.

"Сейчас в рамках "мирных договоренностей" Зеленского с Путиным наша власть пообещала Путину, что она будет преследовать майдановцев. Мы уже видим, что были отпущены беркутовцы по обмену, теперь начались заявления Венедиктова об определенных преследования майдановцев. Они действительно собираются это делать", - сказала Чорновол.

Также экс-нардеп заявила, что дело против нее за якобы препятствование журналистской деятельности представителя политсилы пророссийского блогера Анатолия Шария является частью общей тенденции дискредитации активистов Майдана.

"Это делают, чтобы показать Западу, что я якобы против журналистов. Это имеет значение более великого дела, которое касается не только меня, но и всех тех людей, которые были на Майдане. Эта дело имеет отношение к Майдану. Я - подарок Путину, который хочет сделать Зеленский", - сказала Чорновил.