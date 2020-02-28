Цены на нефть Brent впервые с 2018 года упали ниже психологического рубежа $50 за баррель
28 февраля, 2020, 15:15
Цены на нефть марки Brent упали ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018 года
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Майские фьючерсы в 12:24 МСК торговались на уровне $49,93 за баррель, что на 3,5% ниже котировок на закрытие предыдущих торгов.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) за день упали на 4% - до $45,22 за баррель.
Обе марки снижаются в цене уже шестые торги подряд. Падение с начала этой недели превышает 14% и является максимальным с 2011 года.
- Напомним, 28 февраля американские фондовые биржи закрылись падением индексов на 3-4%. Это продолжается уже шестой день подряд
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-