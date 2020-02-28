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Espreso.tvОбществоЦены на нефть Brent впервые с 2018 года упали ниже психологического рубежа $50 за баррель

Цены на нефть Brent впервые с 2018 года упали ниже психологического рубежа $50 за баррель


фото: reuters
Цены на нефть марки Brent упали ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018 года

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Майские фьючерсы в 12:24 МСК торговались на уровне $49,93 за баррель, что на 3,5% ниже котировок на закрытие предыдущих торгов.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) за день упали на 4% - до $45,22 за баррель.

Обе марки снижаются в цене уже шестые торги подряд. Падение с начала этой недели превышает 14% и является максимальным с 2011 года.

 

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