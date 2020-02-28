Антикоррупционный суд оставил без изменений залог в 10 млн грн для председателя Черновицкого облсовета

28 февраля, 2020, 22:19

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения в виде залога в 10 млн гривен подозреваемому во взяточничестве председателю Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну

Об этом корреспонденту Укринформа сообщила главный специалист сектора взаимодействия со СМИ суда Карина Сойка.

"Апелляционную жалобу защитников подозреваемого председателя Черновицкого областного совета оставили без удовлетворения. Так же не удовлетворили и жалобу прокуроров. Поэтому решение суда первой инстанции оставили без изменений", - сказала Сойка.

Как сообщалось, председателя Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна подозревают в вымогательстве 400 тыс. долларов и получении 180 тыс. долларов взятки от местного предпринимателя за содействие в передаче в долгосрочную аренду и возможность дальнейшей приватизации бальнеологического санатория "Брусника".

Ранее ВАКС избрал подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 10 005 520 грн. 18 февраля залог внесен на счет Высшего антикоррупционного суда.

17 февраля Мунтян подал апелляцию на решение о мере пресечения.