600-миллионные инвестиции в 2011-2012 годах помогли Ferrexpo войти в тройку мировых производителей железорудных окатышей
Об этом рассказал мажоритарный акционер компании Константин Жеваго в интервью Кременчугской газеты.
"Некоторое время финансово-экономическая ситуация позволяла активно инвестировать в горно-обогатительные комбинаты. Пик пришелся на 2011-2012 годы, когда в производство было вложено более 600 миллионов долларов. Именно эти капиталовложения позволили предприятию и его работникам уверенно чувствовать себя сегодня и чувствовать уверенность в завтрашнем дне. 2019-й не стал исключением", - рассказал Константин Жеваго
"Так, по результатам работы в 2018 и 2019 годах ПГОК выпустил продукции больше, чем остальные отечественные производители окатышей (Северный и Центральный горно-обогатительные комбинаты) вместе взятые. Наша доля в производстве окатышей в Украине превышает 50%, и это очень серьезная цифра. Объем экспорта продукции комбината в прошлом году составил почти 2% от всего экспорта страны. Крупные инвестиции наряду с хорошим управлением дали возможности работать в соответствии с самыми высокими стандартами. Сейчас это компания мирового уровня, которая занимает видное место на международном рынке в сегменте элитных потребителей высококачественного железорудного сырья. Это предприятие развивается и будет продолжать свое развитие. Взвешенная и верная стратегия, непрерывное движение к ее внедрению, научно-практический подход, гибкие сценарии бюджетирования предприятия, кредитные возможности и многое другое являются составляющими успеха Ferrexpo", - добавил он.
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