600-миллионные инвестиции в 2011-2012 годах помогли Ferrexpo войти в тройку мировых производителей железорудных окатышей

28 февраля, 2020, 19:41

Благодаря активному инвестированию в горно-обогатительные комбинаты, пик которых пришелся на 2011-2012 годы, когда в производство было вложено более 600 млн долларов, компания Ferrexpo сегодня является третьим в мире экспортером железорудных окатышей для доменного производства

Об этом рассказал мажоритарный акционер компании Константин Жеваго в интервью Кременчугской газеты.

"Некоторое время финансово-экономическая ситуация позволяла активно инвестировать в горно-обогатительные комбинаты. Пик пришелся на 2011-2012 годы, когда в производство было вложено более 600 миллионов долларов. Именно эти капиталовложения позволили предприятию и его работникам уверенно чувствовать себя сегодня и чувствовать уверенность в завтрашнем дне. 2019-й не стал исключением", - рассказал Константин Жеваго

"Так, по результатам работы в 2018 и 2019 годах ПГОК выпустил продукции больше, чем остальные отечественные производители окатышей (Северный и Центральный горно-обогатительные комбинаты) вместе взятые. Наша доля в производстве окатышей в Украине превышает 50%, и это очень серьезная цифра. Объем экспорта продукции комбината в прошлом году составил почти 2% от всего экспорта страны. Крупные инвестиции наряду с хорошим управлением дали возможности работать в соответствии с самыми высокими стандартами. Сейчас это компания мирового уровня, которая занимает видное место на международном рынке в сегменте элитных потребителей высококачественного железорудного сырья. Это предприятие развивается и будет продолжать свое развитие. Взвешенная и верная стратегия, непрерывное движение к ее внедрению, научно-практический подход, гибкие сценарии бюджетирования предприятия, кредитные возможности и многое другое являются составляющими успеха Ferrexpo", - добавил он.