23 украинских моряка два месяца не могут покинуть арестованное судно в Китае, - волонтеры

28 февраля, 2020, 16:19

23 моряка из Украины более двух месяцев находятся на судне NewOrion в порту китайского города Цзяньинь

Об этом сообщает волонтерское движение "Общая цель", информирует "Думская".

Владельцем судна, которое ходит под флагом Камеруна, является кипрская компания Vercania Holdings LTD. Она уже пять месяцев не выплачивает морякам зарплату.

На борту заканчивается питьевая вода, продукты питания, медикаменты и горючее, одному члену экипажа срочно необходима медицинская помощь.

Судовладелец никак не пытается решить проблемы и бросил моряков и судно на произвол судьбы.

"Сейчас мы обращаемся к международным организациям помощи морякам и готовим соответствующие обращения в органы государственной власти Украины", - сообщили в организации.