14 дней дома: детей, вернувшихся с соревнований в Италии не пускают в школу

28 февраля, 2020, 15:42

В Кропивницком 11 детям, вернувшимся со спортивных соревнований в Италии, где зафиксирована вспышка коронавируса, рекомендовали не посещать школу в течение 14 дней

Об этом сообщает УНИАН.

В Кропивницком 11 детям, вернулись со спортивных соревнований в Италии, где зафиксирована вспышка коронавируса, рекомендовали не посещать школу в течение 14 дней и обязательно проводить температурный скрининг дважды в день.

Руководитель управления здравоохранения Кропивницкого горсовета Оксана Макарук сообщила, что 25 февраля из Италии вернулась сборная команда по дзюдо в составе 11 детей, которые являются воспитанниками областной спортивной школы "Ника". По ее словам, на момент возвращения состояние здоровья детей на тренеров было удовлетворительным.

"Однако решением городского оперативного штаба родителям этих детей и руководителям учебных заведений рекомендовано воздержаться от посещения школ в течение 14 дней и обязательно проводить температурный скрининг раза в день. Для этих школьников ввели дистанционную форму обучения", - рассказала Макарук.

Кроме того, по ее информации, вчера родители одного ребенка обратились за медицинской помощью к врачу-педиатру в связи с повышением у него температуры тела.

"Его направили на стационарное лечение в детское инфекционное отделение Центральной городской больницы", - отметила чиновница.