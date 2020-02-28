12 украинских месторождений полезных ископаемых продадут на аукционе: стартовая цена 7,9 млрд грн
28 февраля, 2020, 15:38
Государственная служба геологии и недр выставила на аукцион права на добычу полезных ископаемых из 12 украинских месторождений
Об этом сообщили в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины.
Продажа прав на добычу полезных ископаемых осуществляется через электронные аукционы в системе Prozorro.
"Все желающие могут присоединиться к торгам и честно завоевать возможность разрабатывать тот или иной участок. Мы также упростили механизм участия в аукционах для иностранных бизнесменов: убрали необходимость регистрировать юридическое лицо в Украине для участия в аукционе", - сообщил глава Госгеонедр Роман Опимах.
Среди выставленных на аукцион месторождений преимущественно песчаники, подземные воды, известняк, глина и молибденовые руды.
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