12 украинских месторождений полезных ископаемых продадут на аукционе: стартовая цена 7,9 млрд грн

28 февраля, 2020, 15:38

Государственная служба геологии и недр выставила на аукцион права на добычу полезных ископаемых из 12 украинских месторождений

Об этом сообщили в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Продажа прав на добычу полезных ископаемых осуществляется через электронные аукционы в системе Prozorro.

"Все желающие могут присоединиться к торгам и честно завоевать возможность разрабатывать тот или иной участок. Мы также упростили механизм участия в аукционах для иностранных бизнесменов: убрали необходимость регистрировать юридическое лицо в Украине для участия в аукционе", - сообщил глава Госгеонедр Роман Опимах.

Среди выставленных на аукцион месторождений преимущественно песчаники, подземные воды, известняк, глина и молибденовые руды.