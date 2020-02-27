Загороднюк не планирует приостанавливать разведение сил из-за боя в районе Золотого

27 февраля, 2020, 07:22

Бой в районе Золотого в Луганской области не повлияет на дальнейшее разведение сил на Донбассе

Об этом в интервью LB.ua заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Министр ответил на вопрос, планируется ли приостановить дальнейшее разведение сил из-за атаки оккупантов в районе Золотого.

"Нет", - ответил Загороднюк.

По его словам, в самом Золотом, в вероятной зоне разведения, было спокойно. Непосредственно зона не обстреливалась.

"Данные нашей разведки позволят говорить о целях более точно. В результате боя погиб один военнослужащий. С той стороны - четыре. Думаю, в следующий раз они хорошо подумают, прежде чем наступать. Мы достойно ответили на атаку", - сказал министр.

По словам Загороднюка, целей у нее могло быть несколько, в частности - срыв переговоров, расшатывание общественной ситуации или попытка занять позиции украинских бойцов.

"Это была операция, которая не удалась", - оценил Загороднюк атаку оккупантов на Луганщине.