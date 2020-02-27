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Espreso.tvОбществоЮжная Корея и США отложили военные учения из-за вспышки коронавируса

Южная Корея и США отложили военные учения из-за вспышки коронавируса


фото: reuters
Минобороны Южной Кореи и США приняли решение отложить проведение совместных военных учений в связи с опасениями относительно распространения коронавируса

Об этом сообщает Yonhap .

В командовании заявили, что военные учения, которые должны были состояться в марте, будут отложены до «дальнейших сообщений».

Решение отложить обучение приняли после того, как в среду, 26 февраля в Южной Корее зафиксировали 169 новых случаев заражения коронавирусом. Среди зараженных - солдат вооруженных сил США.

23-летний солдат, служащий на базе Кэмп-Кэролл в южнокорейском городе Чхильгок, сейчас находится на карантине в своей резиденции за пределами базы.

Город Чхильгок расположен недалеко от Тэгу - эпицентра распространения заболевания в Южной Корее.

Южная Корея входит в пятерку лидеров по количеству больных коронавирусом вместе с Китаем, Японией, Ираном и Италией.

Напомним. по состоянию на утро 27 февраля количество инфицированных в мире превысило 82 тысячи.

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