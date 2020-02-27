 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВтрое больше украинцев стали утверждать, что платят за "коммуналку" более 50% своих доходов по сравнению с 2015 годом, - опрос

Втрое больше украинцев стали утверждать, что платят за "коммуналку" более 50% своих доходов по сравнению с 2015 годом, - опрос


фото: 1news
21% украинцев указали, что тратят на оплату услуг ЖКХ больше половины дохода семьи в феврале 2020 года. В 2015 году этот показатель был меньшим в три раза - 6%

Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного институт социологии.

Доля украинцев, которые тратят на оплату услуг ЖКХ менее трети дохода семьи в феврале уменьшилась по сравнению с исследованиями в ноябре и декабре: 42% в феврале и 53% и 48% в ноябре и декабре соответственно.

Еще большая разница по этому показателю с исследованием 2015: тогда менее трети дохода тратили на услуги ЖКХ 66% опрошенных, теперь - только 42%.

46% украинцев считают, что оплата комуслуг за год увеличилась.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 февраля, 2020 четверг

больше новостей

27 февраля, 2020 четверг

26 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать