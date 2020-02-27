Втрое больше украинцев стали утверждать, что платят за "коммуналку" более 50% своих доходов по сравнению с 2015 годом, - опрос

27 февраля, 2020, 17:03

21% украинцев указали, что тратят на оплату услуг ЖКХ больше половины дохода семьи в феврале 2020 года. В 2015 году этот показатель был меньшим в три раза - 6%

Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного институт социологии.

Доля украинцев, которые тратят на оплату услуг ЖКХ менее трети дохода семьи в феврале уменьшилась по сравнению с исследованиями в ноябре и декабре: 42% в феврале и 53% и 48% в ноябре и декабре соответственно.

Еще большая разница по этому показателю с исследованием 2015: тогда менее трети дохода тратили на услуги ЖКХ 66% опрошенных, теперь - только 42%.

46% украинцев считают, что оплата комуслуг за год увеличилась.