Вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями, - Кулеба

27 февраля, 2020, 11:39

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что вступление Украины в НАТО возможно даже с учетом того, что часть ее территорий является временно оккупированными

Об этом он написал на странице в Twitter.

"Вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями", - написал Кулеба.

Напомним, что министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявлял, что решение НАТО о том, предоставлять или нет Киеву Программу расширенных возможностей (ПРМ, Enhanced Opportunities Programme, EOP), может быть принято в октябре этого года.