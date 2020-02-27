Вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями, - Кулеба
27 февраля, 2020, 11:39
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что вступление Украины в НАТО возможно даже с учетом того, что часть ее территорий является временно оккупированными
Об этом он написал на странице в Twitter.
"Вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями", - написал Кулеба.
Напомним, что министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявлял, что решение НАТО о том, предоставлять или нет Киеву Программу расширенных возможностей (ПРМ, Enhanced Opportunities Programme, EOP), может быть принято в октябре этого года.
Да. Вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями. https://t.co/SymEKOBpiL- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2020
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