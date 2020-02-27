Все области готовы принимать зараженных коронавирусом, - Ляшко

27 февраля, 2020, 15:28

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что все области готовы к приему зараженных коронавирусом людей

Об этом он сообщил во время брифинга, передает РБК-Украина .

По его словам, в каждой области определили госпитальные базы и бригады экстренной скорой помощи на случай распространения коронавируса.

"В каждом регионе определены по две госпитальные базы и бригады скорой экстренной помощи, которые будут вызываться на эти случаи. Эти госпитальные базы имеют у себя в структуре инфекционные боксы - их около 2500. В целом в инфекционной сети больниц около 12,5 тысячи коек. На первом этапе мы говорим о том, что случай должен быть изолирован ", - отметил Ляшко.

При этом он добавил, что в случае роста количества больных, имеются перспективные планы перепрофилирования больниц, когда отделения перепрофилируются и принимают больных с той или иной инфекцией.

Также Ляшко рассказал, что сейчас в ведомстве отрабатывают вопросы возможной самоизоляции в квартирах для больных с симптомами, как это сейчас внедрили в Германии.

Речь идет о тех людях, которые готовы к самоизоляции и не имеют симптомов или критериев для госпитализации.