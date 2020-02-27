ВАКС признал виновным экс-нардепа-регионала Бобова, - СМИ
Об этом сообщает "Слово и Дело", ссылаясь на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"26 февраля во время подготовительного заседания между прокурором САП и обвиняемым бывшим народным депутатом подписано соглашение о признании виновности. Приговором Высшего антикоррупционного суда утверждено указанное соглашение, лицо признано виновным по ст. 366-1 УК Украины и назначено наказание в виде штрафа в сумме 51 000 гривень", - говорится в сообщении САП.
Журналисты издания "Слово и Дело" утверждают, что речь идет об экс-регионале в парламенте VII созыва и представителя группы "Экономическое развитие" в Раде VIII созыва Геннадия Бобове.
По данным прокуратуры, бывшего народного депутата лишили права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на 1 год.
Как известно, по версии следствия, экс-нардеп в ежегодных декларациях за 2015-2018 годы и в декларации перед увольнением не указал финансовые обязательства в размере 52 млн гривень, дорогостоящую недвижимость, а также наличие в собственности частного предприятия с долей в уставном капитале 98 2%.
- Напомним, 28 января САП сообщила Бобову о подозрении в недостоверном декларированием. Ранее в Верховную Раду поступило представление на привлечение к ответственности Бобова за неуплату налогов. Правда, по словам бывшего генерального прокурора Юрия Луценко, он согласился уплатить налоги. Позже Бобов сообщил об уплате налогов и продемонстрировал платежки.
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