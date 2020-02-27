ВАКС признал виновным экс-нардепа-регионала Бобова, - СМИ

27 февраля, 2020, 12:47

27 февраля Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что суд признал виновным экс-нардепа в декларировании недостоверной информации. По данным СМИ, речь идет о Геннадии Бобове

Об этом сообщает "Слово и Дело", ссылаясь на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"26 февраля во время подготовительного заседания между прокурором САП и обвиняемым бывшим народным депутатом подписано соглашение о признании виновности. Приговором Высшего антикоррупционного суда утверждено указанное соглашение, лицо признано виновным по ст. 366-1 УК Украины и назначено наказание в виде штрафа в сумме 51 000 гривень", - говорится в сообщении САП.

Журналисты издания "Слово и Дело" утверждают, что речь идет об экс-регионале в парламенте VII созыва и представителя группы "Экономическое развитие" в Раде VIII созыва Геннадия Бобове.

По данным прокуратуры, бывшего народного депутата лишили права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на 1 год.

Как известно, по версии следствия, экс-нардеп в ежегодных декларациях за 2015-2018 годы и в декларации перед увольнением не указал финансовые обязательства в размере 52 млн гривень, дорогостоящую недвижимость, а также наличие в собственности частного предприятия с долей в уставном капитале 98 2%.