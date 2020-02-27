В зоне ООС усилили меры на КПВВ из-за коронавируса, - штаб
27 февраля, 2020, 15:12
Пограничниками из состава ООС на КПВВ на линии разграничения усилены меры контроля, направленные на недопущение распространения на контролируемую территорию коронавируса
Об этом сообщает штаб ООС.
На всех КПВВ вдоль линии разграничения вводится обязательная проверка температуры тела лиц, которые следуют из временно оккупированной территории. Граждане, у которых обнаружат симптомы недомогания, будут направляться в медицинские учреждения.
"Командование Объединенных сил просит граждан с пониманием отнестись к мерам, которые введены в контрольных пунктах. Пограничники будут обеспечивать быстрое и безопасно епересечение линии разграничения для всех участников движения", - добавили в штабе ООС.
- Вчера сообщалось, что на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда на Донбассе могут ввести дополнительные эпидемиологические мероприятия из-за угрозы коронавируса .
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