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Espreso.tvОбществоВ столице появился парк имени поэта Зерова

В столице появился парк имени поэта Зерова


фото: kyivmaps.com
В Киеве переименовали парк в честь выдающегося поэта Николая Зерова

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Переименован парк имени Николая Островского в Соломенском районе города Киева в парк имени Николая Зерова. Это выдающийся украинский поэт-неоклассик, ученый, литературовед, переводчик, педагог.
Парк, переименованный в честь Николая Зерова, расположен вдоль Воздухофлотского проспекта между улицами Соломенская и Преображенская. Заложенный в 1961 году. Площадь - 4,11 га ", - говорится в сообщении.

Также переименована улица Александра Бойченко в Днепровском районе. Теперь она будет носить имя известного украинского певца, общественного деятеля, Героя Украины Анатолия Соловьяненко.

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