В столице появился парк имени поэта Зерова
27 февраля, 2020, 19:52
"Переименован парк имени Николая Островского в Соломенском районе города Киева в парк имени Николая Зерова. Это выдающийся украинский поэт-неоклассик, ученый, литературовед, переводчик, педагог.
В Киеве переименовали парк в честь выдающегося поэта Николая Зерова
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Переименован парк имени Николая Островского в Соломенском районе города Киева в парк имени Николая Зерова. Это выдающийся украинский поэт-неоклассик, ученый, литературовед, переводчик, педагог.
Парк, переименованный в честь Николая Зерова, расположен вдоль Воздухофлотского проспекта между улицами Соломенская и Преображенская. Заложенный в 1961 году. Площадь - 4,11 га ", - говорится в сообщении.
Также переименована улица Александра Бойченко в Днепровском районе. Теперь она будет носить имя известного украинского певца, общественного деятеля, Героя Украины Анатолия Соловьяненко.
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В Харькове снова переименовали проспект Григоренко на Жукова.
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