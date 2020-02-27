В столице появился парк имени поэта Зерова

27 февраля, 2020, 19:52

В Киеве переименовали парк в честь выдающегося поэта Николая Зерова

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Переименован парк имени Николая Островского в Соломенском районе города Киева в парк имени Николая Зерова. Это выдающийся украинский поэт-неоклассик, ученый, литературовед, переводчик, педагог.

Парк, переименованный в честь Николая Зерова, расположен вдоль Воздухофлотского проспекта между улицами Соломенская и Преображенская. Заложенный в 1961 году. Площадь - 4,11 га ", - говорится в сообщении.



Также переименована улица Александра Бойченко в Днепровском районе. Теперь она будет носить имя известного украинского певца, общественного деятеля, Героя Украины Анатолия Соловьяненко.