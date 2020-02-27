В США на пивоварне произошла стрельба: по меньшей мере семь погибших

27 февраля, 2020, 10:31

По меньшей мере семь человек стали жертвами стрельбы на территории пивоварни Molson Coors в американском городе Милуоки, штате Висконсин

Об этом сообщает Milwaukee Journal Sentinel.

Отмечается, что среди погибших - и стрелок, который вел огонь со второго этажа одного из зданий.

Полиция настоятельно рекомендует местным жителям обходить территорию вокруг пивоварни.

Как передает Associated Press, нападавшим оказался 51-летний мужчина, который также работал на пивоварне. По сообщениям, после совершенного мужчина застрелился. О мотивах его действий не сообщается.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям жертв и назвал стрельбу в Милуоки "ужасным событием".

Напомним, в результате стрельбы в ночном клубе в Техасе 20 января погибли 2 человека, еще 5 получили ранения.