В Словакии бывшего министра посадили на 19 лет за мошенничество
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на газету SME.
Обвиняемыми по делу проходили бывший министр экономики Павол Русько и предприниматель Мариан Кочнер, который проходит обвиняемым по другому громкому делу об убийстве журналиста расследователя Яна Куцяк и его невесты.
Суд признал их виновными в мошенничестве и приговорил к лишению свободы сроком на 19 лет.
Вердикт суда пока недействителен, стороны процесса вправе высказать свое мнение о возможности обжалования в установленный законом срок.
Кочнер и Русько будут обжаловать решение специализированного уголовного суда, вынесенное в четверг. Это подтвердил их адвокат Марек Пар.
Они воспринимают наказание как произвольное, не вполне адекватное или справедливо. Свою вину Кочнер и Русско отрицают.
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-