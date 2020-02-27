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Espreso.tvОбществоВ Словакии бывшего министра посадили на 19 лет за мошенничество

В Словакии бывшего министра посадили на 19 лет за мошенничество


фото: eurointegration.com.ua
В Словакии специализированный уголовный суд вынес приговоры по делу фальсификации финансовых документов

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на газету SME.

Обвиняемыми по делу проходили бывший министр экономики Павол Русько и предприниматель Мариан Кочнер, который проходит обвиняемым по другому громкому делу об убийстве журналиста расследователя Яна Куцяк и его невесты.

Суд признал их виновными в мошенничестве и приговорил к лишению свободы сроком на 19 лет.

Кроме того, Кочнер должен заплатить штраф в размере 10 000 евро.

Вердикт суда пока недействителен, стороны процесса вправе высказать свое мнение о возможности обжалования в установленный законом срок.

Кочнер и Русько будут обжаловать решение специализированного уголовного суда, вынесенное в четверг. Это подтвердил их адвокат Марек Пар.

Они воспринимают наказание как произвольное, не вполне адекватное или справедливо. Свою вину Кочнер и Русско отрицают.

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