В Словакии бывшего министра посадили на 19 лет за мошенничество

27 февраля, 2020, 17:56

В Словакии специализированный уголовный суд вынес приговоры по делу фальсификации финансовых документов

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на газету SME.

Обвиняемыми по делу проходили бывший министр экономики Павол Русько и предприниматель Мариан Кочнер, который проходит обвиняемым по другому громкому делу об убийстве журналиста расследователя Яна Куцяк и его невесты.

Суд признал их виновными в мошенничестве и приговорил к лишению свободы сроком на 19 лет.

Кроме того, Кочнер должен заплатить штраф в размере 10 000 евро.

Вердикт суда пока недействителен, стороны процесса вправе высказать свое мнение о возможности обжалования в установленный законом срок.

Кочнер и Русько будут обжаловать решение специализированного уголовного суда, вынесенное в четверг. Это подтвердил их адвокат Марек Пар.

Они воспринимают наказание как произвольное, не вполне адекватное или справедливо. Свою вину Кочнер и Русско отрицают.