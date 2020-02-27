В Северной Ирландии зафиксировали первое заражение коронавирусом
27 февраля, 2020, 21:42
Министерство здравоохранения Северной Ирландии подтвердило первый случай заражения коронавирусом в стране
Об этом сообщает BBC .
Пациент, у которого обнаружили коронавирус, прибыл в Дублин с севера Италии. При этом он сам связался с врачами и предпринял шаги для самоизоляции.
В результате проведения анализа тест показал положительный результат на коронавирус. В соответствии с установленным протоколом тест будет отправлен в лабораторию в Англии для проверки.
- Напомним, по состоянию на утро 27 февраля количество инфицированных в мире превысило 82 тыс. человек.
- В Италии количество инфицированных коронавирусом возросло до 528 человек , умерли уже 14.
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