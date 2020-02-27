 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Северной Ирландии зафиксировали первое заражение коронавирусом

В Северной Ирландии зафиксировали первое заражение коронавирусом

Министерство здравоохранения Северной Ирландии подтвердило первый случай заражения коронавирусом в стране

Об этом сообщает BBC .

Пациент, у которого обнаружили коронавирус, прибыл в Дублин с севера Италии. При этом он сам связался с врачами и предпринял шаги для самоизоляции.

В результате проведения анализа тест показал положительный результат на коронавирус. В соответствии с установленным протоколом тест будет отправлен в лабораторию в Англии для проверки.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 февраля, 2020 четверг

больше новостей

27 февраля, 2020 четверг

26 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать