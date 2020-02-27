В Северной Ирландии зафиксировали первое заражение коронавирусом

27 февраля, 2020, 21:42

Министерство здравоохранения Северной Ирландии подтвердило первый случай заражения коронавирусом в стране

Об этом сообщает BBC .

Пациент, у которого обнаружили коронавирус, прибыл в Дублин с севера Италии. При этом он сам связался с врачами и предпринял шаги для самоизоляции.

В результате проведения анализа тест показал положительный результат на коронавирус. В соответствии с установленным протоколом тест будет отправлен в лабораторию в Англии для проверки.