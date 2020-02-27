В правительстве ввели квоты для иностранных IТ-специалистов
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Соответствующее распоряжение было принято 26 февраля на заседании Кабмина.
Квоты будут устанавливать предельное количество иностранцев и лиц без гражданства, которым в течение года будет предоставлено разрешение на иммиграцию. В ведомстве подчеркивают, что квоты - более удобный инструмент, чем рабочая виза.
"Визу надо возобновлять ежегодно и человек остается привязанным к конкретному месту. Квоты же дают специалисту возможность проходить проверку раз в 10 лет и свободу выбирать, где работать", - добавили в министерстве.
Введение квот означает:
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возможность получить вид на жительство;
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отсутствие необходимости получать ежегодные разрешения на применение труда иностранцев;
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трудоустройство осуществляется на тех же условиях, что и для граждан Украины;
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отсутствие привязки к конкретным срокам пребывания в Украине, к конкретному месту работы и должности;
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возможность иммиграции в Украину вместе с семьей;
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возможность открыть частное предприятие.
В ведомстве отметили, что спрос на IT-специалистов в Украине превышает потенциал внутреннего рынка, а иммиграционные квоты помогут решить эту проблему. В ведомстве уверены, что квоты не снизят спрос на украинских заробитчан, поскольку нацелены скорее на привлечение senior-специалистов, которые смогут помочь развитию индустрии в Украине.
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