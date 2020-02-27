В правительстве ввели квоты для иностранных IТ-специалистов

27 февраля, 2020, 12:02

Кабинет Министров Украины поддержал инициативу о введении квоты на иммиграцию 5000 иностранных специалистов для трудоустройства в украинских IТ-компаниях

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Соответствующее распоряжение было принято 26 февраля на заседании Кабмина.

Квоты будут устанавливать предельное количество иностранцев и лиц без гражданства, которым в течение года будет предоставлено разрешение на иммиграцию. В ведомстве подчеркивают, что квоты - более удобный инструмент, чем рабочая виза.

"Визу надо возобновлять ежегодно и человек остается привязанным к конкретному месту. Квоты же дают специалисту возможность проходить проверку раз в 10 лет и свободу выбирать, где работать", - добавили в министерстве.

Введение квот означает:

возможность получить вид на жительство;

отсутствие необходимости получать ежегодные разрешения на применение труда иностранцев;

трудоустройство осуществляется на тех же условиях, что и для граждан Украины;

отсутствие привязки к конкретным срокам пребывания в Украине, к конкретному месту работы и должности;

возможность иммиграции в Украину вместе с семьей;

возможность открыть частное предприятие.

В ведомстве отметили, что спрос на IT-специалистов в Украине превышает потенциал внутреннего рынка, а иммиграционные квоты помогут решить эту проблему. В ведомстве уверены, что квоты не снизят спрос на украинских заробитчан, поскольку нацелены скорее на привлечение senior-специалистов, которые смогут помочь развитию индустрии в Украине.