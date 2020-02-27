В правительстве предлагают потратить 90 млрд на государственную поддержку бизнеса до 2023 года
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики .
Сумма господдержки составляет 26 млрд грн в 2021, 31 млрд грн в 2022, 33 млрд грн ежегодно соответственно.
Больше всего в министерстве предлагают выделить на поддержку аграриев. Сумма поддержки для увеличения объема сельскохозяйственной продукции, развития предприятий агропромышленного комплекса и обеспечения продовольственной безопасности и стабильности рынков на три последующих года в целом составляет 45,52 млрд грн. и распределяется по следующим направлениям:
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Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей - 40,9 млрд грн
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Фонд частичного гарантирования кредитов - 3,12 млрд грн
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Кредиты фермерским хозяйствам - 1,5 млрд грн
Для поддержания и повышения экспортного потенциала страны планируют потратить 12,41 млрд грн, в частности:
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Поддержка и продвижение экспорта - 410 млн грн
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Экспортно-кредитное агентство - 6,0 млрд грн
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Компенсация процентов по кредитам экспортеров - 6,0 млрд грн
Еще 32,65 млрд грн запланированы как расходы по различным направлениям промышленности, в частности:
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Развитие авиастроения - 16,9 млрд грн
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Компенсация кредитов за приобретение производственного оборудования - 6,0 млрд грн
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Софинансирование проектов смарт-специализация регионов - 6,75 млрд грн
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Создание Фонда энергоэффективности в промышленности - 3,0 млрд грн.
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