В правительстве предлагают потратить 90 млрд на государственную поддержку бизнеса до 2023 года

27 февраля, 2020, 12:28

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в бюджетной декларации на 2021-2023 годы предлагает выделить более 90 млрд грн на поддержку частного бизнеса

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики .

Сумма господдержки составляет 26 млрд грн в 2021, 31 млрд грн в 2022, 33 млрд грн ежегодно соответственно.

Больше всего в министерстве предлагают выделить на поддержку аграриев. Сумма поддержки для увеличения объема сельскохозяйственной продукции, развития предприятий агропромышленного комплекса и обеспечения продовольственной безопасности и стабильности рынков на три последующих года в целом составляет 45,52 млрд грн. и распределяется по следующим направлениям:

Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей - 40,9 млрд грн

Фонд частичного гарантирования кредитов - 3,12 млрд грн

Кредиты фермерским хозяйствам - 1,5 млрд грн

Для поддержания и повышения экспортного потенциала страны планируют потратить 12,41 млрд грн, в частности:

Поддержка и продвижение экспорта - 410 млн грн

Экспортно-кредитное агентство - 6,0 млрд грн

Компенсация процентов по кредитам экспортеров - 6,0 млрд грн

Еще 32,65 млрд грн запланированы как расходы по различным направлениям промышленности, в частности: