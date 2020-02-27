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Espreso.tvОбществоВ Польше пытались забить молотком чеченского блоггера, критиковавшего Кадырова

В Польше пытались забить молотком чеченского блоггера, критиковавшего Кадырова


фото: 0432
Чеченский блоггер Тумс Абдурахманов попал в больницу после нападения злоумышленника, который ворвался в его квартиру и совершил нападение при помощи молотка. Чеченец живет в Польше, где просит политического убежища

Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

Популярность блогера быстро выросла после того, как он начал публично дебатировать с чеченскими чиновниками. После одного из этих споров со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым один из близких соратников главы республики Рамзана Кадырова пообещал "кровавую месть".

Нападение произошло в среду днем. Злоумышленник ворвался в квартиру блогера, когда тот спал, и пытался убить его молотом.

Во время стычки с нападающим Абдурахманову удалось разоружить предполагаемого нападающего и вызвать полицию.

В сети появилась запись, которую сделал сам блогер. На нем чеченец говорит с человеком, который лежит на полу в крови.

На вопрос - кто его послал, человек, который назвал себя Русланом, отвечает, что его прислал Абдурахман из Грозного, а сам он вылетел из Москвы. Блогер спрашивает, как тот нашел его адрес. "Они дали мне", - говорит нападающий.

Как заявляет злоумышленник, он не хотел убивать блогера, а только напугать его. Он также объясняет, как попал в квартиру блогера: "Я постучал и сказал "полиция"".

В начале февраля во французском городе Лилль зарезали 44-летнего чеченского блогера Имрана Алиева, который критиковал режим лидера Чечни Рамзана Кадырова.

В августе прошлого года в Берлине застрелили Зелимхана Хангошвили, грузинского гражданина, который воевал во второй чеченской войне против российских войск на Северном Кавказе в 2001-2005 годах. В этом убийстве подозревают российские спецслужбы.

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