В Польше пытались забить молотком чеченского блоггера, критиковавшего Кадырова
Об этом сообщает Кавказ.Реалии.
Популярность блогера быстро выросла после того, как он начал публично дебатировать с чеченскими чиновниками. После одного из этих споров со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым один из близких соратников главы республики Рамзана Кадырова пообещал "кровавую месть".
Нападение произошло в среду днем. Злоумышленник ворвался в квартиру блогера, когда тот спал, и пытался убить его молотом.
В сети появилась запись, которую сделал сам блогер. На нем чеченец говорит с человеком, который лежит на полу в крови.
На вопрос - кто его послал, человек, который назвал себя Русланом, отвечает, что его прислал Абдурахман из Грозного, а сам он вылетел из Москвы. Блогер спрашивает, как тот нашел его адрес. "Они дали мне", - говорит нападающий.
Как заявляет злоумышленник, он не хотел убивать блогера, а только напугать его. Он также объясняет, как попал в квартиру блогера: "Я постучал и сказал "полиция"".
В начале февраля во французском городе Лилль зарезали 44-летнего чеченского блогера Имрана Алиева, который критиковал режим лидера Чечни Рамзана Кадырова.
В августе прошлого года в Берлине застрелили Зелимхана Хангошвили, грузинского гражданина, который воевал во второй чеченской войне против российских войск на Северном Кавказе в 2001-2005 годах. В этом убийстве подозревают российские спецслужбы.
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