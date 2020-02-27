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Espreso.tvОбществоВ Национальном цирке Украины премьера нового шоу "Африка"

В Национальном цирке Украины премьера нового шоу "Африка"

Главным режиссером программы является Ирина Герман, известный украинский режиссер-постановщик

В Киевском Национальном цирке Украины премьера новой программы - "Африка". С первого номера зрители погружаются в жаркую атмосферу саванны - с африканским колоритом, экзотическими растениями, аутентичными декорациями и фантастическими костюмами.

"Мы думали, что сделать в Киеве, в Украине такого, что могло бы объединить нашу традиционную цирковую культуру с африканской. И нам кажется - этот проект уникален! Он яркий, он ритмичный! Он зажигательный. И, самое главное, очень качественный, профессиональный и презентативный", - говорит Генеральный директор ГП "Национальный цирк Украины" Владислав Корниенко.

Главным режиссером программы является известный украинский режиссер-постановщик Ирина Герман. Она уже 17 лет работает в Монте-Карло, и является сценаристом многих мировых шоу-программ.

"Ирина де-факто создала этот проект, от идеи до ее реализации. В тандеме с режиссером постановщиком", - рассказывает Владислав Корниенко.

Ритмичные танцы исполняют артисты из Сенегала и Эфиопии. В течение двух часов шоу зрителей будут поражать совершенные головокружительные трюки и воздушные гимнасты на высоте полета тропических птиц. Не дадут скучать и смешные клоуны. Эфиопию представляют 25 артистов "Цирка африканской мечты" из Аддис-Абебы.

"Мы привезли сюда маленькую частичку Африки: традиционные африканские номера, с использованием традиционных национальных цветов в одежде. Хотим удивить ваших зрителей, чтобы они получили максимальное удовольствие от спектакля. В Украине мы впервые, и очень рады новому обмену опытом и новым знакомствам", - делится впечатлениями директор "Цирка африканской мечты" Янинех Тасфай.

Постановщик программы Олег Капустин за всю работу благодарен большой команде Национального цирка: "Действительно чудесный свет, непревзойденный звук. Вся команда, которая работает на нас - дизайнеры-костюмеры, дизайнеры помещений, прекрасный оркестр - им огромное спасибо за сотрудничество.

Африканскому шоу уже аплодировали более 20 миллионов зрителей на всех континентах планеты. В Киеве спектакль продлится до 19 апреля. На каждые выходные - дважды в день.

 

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