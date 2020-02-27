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Espreso.tvСпортВ Манчестере арестовали хакера, который взломал почту футбольного тренера Гвардиолы

В Манчестере арестовали хакера, который взломал почту футбольного тренера Гвардиолы


фото: REUTERS
В Великобритании арестовали хакера, который взломал почту тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы и пытался продать переписку испанца за 100 тыс. евро

Об этом сообщает The Sun.

Хакер, который работал в IT-компании на тренировочной базе английского клуба с 2016 по 2017 год, взломал электронную почту Гвардиолы, получил доступ ко всем сообщениям и информацию об игроках "Манчестер Сити". Также злоумышленник узнал информацию о возможных трансферах команды. На тот момент клуб интересовался защитниками Маттейсом де Лигтом и Сократисом Папастатопулосом.

Хакер пытался продать полученную информацию за 100 тыс евро в биткоинах. Полиция провела обыск в доме хакера, а также осмотрела его компьютеры, мобильные телефоны и электронную почту. 30-летний мужчина был арестован за взлом чужих личных данных.

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