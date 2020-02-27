В Манчестере арестовали хакера, который взломал почту футбольного тренера Гвардиолы
27 февраля, 2020, 12:45
В Великобритании арестовали хакера, который взломал почту тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы и пытался продать переписку испанца за 100 тыс. евро
Об этом сообщает The Sun.
Хакер, который работал в IT-компании на тренировочной базе английского клуба с 2016 по 2017 год, взломал электронную почту Гвардиолы, получил доступ ко всем сообщениям и информацию об игроках "Манчестер Сити". Также злоумышленник узнал информацию о возможных трансферах команды. На тот момент клуб интересовался защитниками Маттейсом де Лигтом и Сократисом Папастатопулосом.
Хакер пытался продать полученную информацию за 100 тыс евро в биткоинах. Полиция провела обыск в доме хакера, а также осмотрела его компьютеры, мобильные телефоны и электронную почту. 30-летний мужчина был арестован за взлом чужих личных данных.
- 19 февраля Хосеп Гвардиола заявил, что продолжит работать в "Манчестер Сити" , несмотря на дисквалификацию клуба из еврокубков.
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