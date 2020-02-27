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Espreso.tvОбществоВ Китае за год появилось в три раза больше миллиардеров, чем в США

В Китае за год появилось в три раза больше миллиардеров, чем в США


фото: reuters
В 2019 году количество миллиардеров в Китае выросло более чем в три раза, по сравнению со США

Об этом свидетельствуют данные Hurun Global Rich List, китайской версии мирового рейтинга Forbes, передает DW .

Всего в КНР, в том числе в Гонконге, а также на Тайване за 2019 год появилось 182 новых миллиардера. В то же время в США количество миллиардеров за год выросло на 59 человек.

"В Китае сейчас больше миллиардеров, чем в США и Индии вместе взятых", - заявил составитель Hurun Global Rich List Руперт Хугеверф.

По его данным, в Китае насчитывается 799 человек с миллиардными состояниями, в США - 629, а в Индии - 137. В КНР в 2019 году особенно сильно выросли акции технологических (плюс 77%) и фармацевтических (плюс 37%) компаний.

При этом список Hurun Global Rich List уже третий год подряд возглавляет американец, основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в $ 140 млрд. Среди китайских миллиардеров - на первом месте глава интернет-платформы Alibaba Group Джек Ма. Его состояние оценивается в $ 45 млрд, это 21 место в рейтинге.

 

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