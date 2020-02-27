В Киеве столкнулись легковушки Audi и Skoda: двое погибших, один пострадавший

27 февраля, 2020, 20:51

В четверг, 27 февраля, в Киеве произошло смертельное ДТП с участием легковых Audi Q8 и Skoda Fabia

Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .

Авария произошла на пересечении улиц Газопроводной и Большой Кольцевой. По предварительным данным, автомобиль Audi Q8 двигался Большой Кольцевой от Гостомельского шоссе в направлении Минского проспекта, в то время как автомобиль Skoda Fabia ехал по ул. Газопроводной. Кто из водителей на какой сигнал светофора двигался, должно установить следствие. Очевидцы происшествия отмечают, что Audi Q8 ехал с очень высокой скоростью - около 150-160 км / ч.

На пересечении дорог Audi ударил Skoda в правое переднее крыло, от чего эту машину закрутило, а обломки разлетелись на расстоянии около 200 м. В результате удара с Skoda вылетел пассажир - мужчина, личность которого на момент оформления ДТП не была установлена. Он погиб на месте. Водитель Skoda остался в машине, но также получил смертельные травмы и скончался на месте.

Audi после столкновения продолжила движение, выехала на обочину и по касательной врезался в несколько деревьев. Водитель Audi получил травмы, с которыми был госпитализирован в больницу. На месте происшествия работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.